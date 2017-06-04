Мэй посетила в больнице пострадавших во время теракта в Лондоне

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила в воскресенье в больнице пострадавших во время вчерашнего теракта в Лондоне.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

"Премьер-министр посетила раненых в больнице Kings College Hospital", — сообщил журналистам представитель офиса премьера.

Ранее Национальная служба здравоохранения сообщила, что состояние 21 пострадавшего медики оценивают как критическое. Всего в пять больниц были доставлены 48 человек.