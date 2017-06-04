В ликвидации террористов в Лондоне участвовали восемь полицейских

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. В ликвидации террористов в субботу у Лондонского моста непосредственно участвовали восемь вооруженных полицейских, при операции был ранен один из прохожих, сообщил глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

"Восемь вооруженных полицейских участвовали (в ликвидации террористов). Они разрядили свое оружие (в подозреваемых), сделав беспрецедентное количество выстрелов с тем, чтобы убедиться, что преступники нейтрализованы… Военные не принимали участие в операции", — сказал Роули журналистам в воскресенье.

По его словам, при операции был ранен один из прохожих.

"Незначительные ранения получил гражданский. Проводится расследование этого происшествия", — добавил Роули.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона, задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.