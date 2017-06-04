Генсек ООН заявил о необходимости глобального противостояния терроризму

ООН, 4 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после атаки в Лондоне заявил о необходимости глобального противостояния терроризму и продвижения фундаментальных ценностей, сообщил его официальный представитель.

"Генеральный секретарь выражает солидарность с народом и правительством Соединенного Королевства в их борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. Эта борьба во многих частях света заставляет международное сообщество активизировать усилия по привлечению к ответственности тех, кто использует подобные бесчеловечные тактики, и в то же время защищать и продвигать фундаментальные ценности, права и принципы, которые террористы так страстно пытаются подорвать", — говорится в заявлении пресс-службы генсека ООН.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.