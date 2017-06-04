Скотланд-Ярд считает, что террористы в Лондоне действовали самостоятельно

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Столичная полиция Лондона склоняется к мнению, что исполнители теракта в Лондоне действовали самостоятельно, но продолжает изучать связи подозреваемых, заявил глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

В результате произошедшего накануне теракта в Лондоне погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – тяжело.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией.

"Мы все больше склоняемся к мнению, что действовали трое индивидуумов, но мы изучаем, был ли кто-то еще причастен к организации и нет ли за ними какой-либо террористической сети", — сказал Роули.

Он отметил, что следствию удалось заметно продвинуться в деле идентификации террористов.

Ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила, что три теракта, произошедшие в Лондоне за последние 2,5 месяца, напрямую не связаны между собой, их объединяет только исламистская идеология.

22 марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.