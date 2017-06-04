Качиньский о теракте в Лондоне: против Европы ведется война

ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Противостояние терроризму заставит Европу отбросить политическую корректность, заявил председатель правящей партии Польши Право и Справедливость Ярослав Качиньский в воскресенье, комментируя произошедшие в Лондоне теракты.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

"Или Европа… встанет с колен и начнет серьезно рассматривать противодействие, но это означает, прежде всего отказ от политической корректности, либо такого рода события будут повторяться", — цитирует Качиньского агентство PАP.

При этом он призвал европейские страны "распознать угрозу" и адекватно на нее реагировать. "Против Европы ведется война, и на это нужно ответить соответствующими методами: политическими, но если будет нужно, также другими", — сказал глава партии.

По его мнению, Польша должна в первую очередь охранять покой, который есть в стране. "Не соглашаться на навязывание нам чего-либо и, конечно, укреплять силы, которые нас в этом вопросе прикрывают. У нас есть такие силы. Они не настолько широкие, как где-нибудь в другом месте, потому что у нас, к счастью, таких событий не было", – сказал Качиньский.

"Чем мы будем сильнее, тем будет лучше. Мы должны развивать наши вооруженные силы. Мы должны помнить, что это новый вид войны, но это война", — заключил он.