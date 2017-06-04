Одного из задержанных в ходе расследования теракта в Манчестере освободили

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Одного из задержанных в рамках расследования теракта в Манчестере освободили, сообщает манчестерская полиция в своем микроблоге в Twitter.

The latest update on the Manchester Arena attack investigation: pic.twitter.com/NuWC4xqkNK — G M Police (@gmpolice) 4 июня 2017 г.

Ранее сообщалось о задержании еще одного подозреваемого в рамках расследования теракта в Манчестере. 29 мая сотрудники полиции, расследующие атаку в комплексе "Манчестер Арена", задержали 23-летнего мужчину в городе Шорхэм-бай-Си (Shoreham-by-Sea) по подозрению в нарушении закона о терроризме.

"Двадцатитрехлетний мужчина, который был задержан в связи с расследованием атаки на "Манчестер Арена" был освобожден сегодня, в воскресенье, 4 июня 2017 года, без предъявления обвинений", — говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, в субботу вечером в рамках расследования был задержан еще один молодой человек в возрасте 20 лет на севере Манчестера.

Всего в рамках расследования были задержаны 18 человек, из них семеро были освобождены без предъявления обвинений.

Теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.