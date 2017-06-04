Представитель мэра Лондона заявил, что Хану некогда отвечать на твит Трампа

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представитель мэра Лондона Садика Хана в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что у Хана есть более важные дела, чем отвечать на его твиты, передает агентство Франс Пресс.

Ранее Трамп раскритиковал слова мэра британской столицы о лондонском теракте.

"Мэр занят работой… по координации действий в ответ на эту ужасную и трусливую террористическую атаку", — цитирует агентство слова представителя Хана.

"У него есть более важные дела, чем отвечать на твит Трампа, написанный из-за плохой осведомленности и вырывающий из контекста его (Хана – ред.) слова, призывающие лондонцев не беспокоиться, когда они увидят больше полиции", — добавил он.

Хан после нападений в столице Великобритании выступил с обращением, в котором заявил: "Жители Лондона сегодня и в ближайшие дни увидят усиленные наряды полиции. Нет причин беспокоиться. Я уверен, что мы находимся в одном из самых безопасных городов в мире, если не в самом безопасном". Трамп раскритиковал эти слова, написав: "Как минимум семеро погибли и 48 человек ранены при нападении террористов, а мэр Лондона говорит, что "нет причин беспокоиться".

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.

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В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.