МВФ и Всемирный банк одобрили проект пенсионной реформы на Украине

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. МВФ и Всемирный банк одобрили законопроект реформы пенсионной системы Украины, сообщается на сайте правительства страны.

Законопроект был разработан министерством социальной политики страны по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. В переговорном процессе с главой миссии МВФ Роном ван Роденом "поставил точку" сам Гройсман, непосредственно принявший участие в обсуждении.

В заявлении законопроект назван "сбалансированным и комплексным" ответом на проблемы, стоящие перед Украиной.

В мае правительство Украины утвердило законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. Законопроект предусматривает отмену особых условий выхода на пенсию для представителей отдельных категорий профессий, а также отмену права на назначение пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников.

Проведение пенсионной реформы было одним из условий МВФ для предоставления Украине финансовой помощи в общем размере 17,5 миллиардов долларов.

На Украине живет 12 миллионов пенсионеров, восемь миллионов из них получают минимальную пенсию на уровне 1,312 тысячи гривен (около 50 долларов).