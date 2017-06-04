Во Франции задержали опасного преступника по кличке "Калаш"

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Опасный преступник по кличке "Калаш", долгое время скрывавшийся от правоохранительных органов, задержан полицией по Франции, сообщает в воскресенье издание Parisien.

Nord: fin d'une cavale de six mois pour "Kalach" https://t.co/yWiIiH6BrZ — Le Parisien (@le_Parisien) 4 июня 2017 г.

​Задержание 33-летнего грабителя Карима Л., которому удавалось скрываться от полиции в течение нескольких месяцев, произошло на севере страны, в операции были задействованы сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью.

Кличку "Калаш" грабитель получил после совершенного в 2012 году вооруженного нападения на дом, в котором проживала пожилая пара. Хозяин дома оказал сопротивление грабителям, открыв огонь из охотничьего ружья. Преступники, использовавшие при налете автоматы Калашникова, буквально изрешетили свою жертву.

За это преступление Карим был приговорен к 13 годам тюремного заключения, однако затем его отпустили, поместив под судебный надзор. С тех пор он скрывался от правоохранительных органов.