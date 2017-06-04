Во Франции задержали опасного преступника по кличке "Калаш"

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Опасный преступник по кличке "Калаш", долгое время скрывавшийся от правоохранительных органов, задержан полицией по Франции, сообщает в воскресенье издание Parisien.
Nord: fin d'une cavale de six mois pour "Kalach" https://t.co/yWiIiH6BrZ— Le Parisien (@le_Parisien) 4 июня 2017 г.
Задержание 33-летнего грабителя Карима Л., которому удавалось скрываться от полиции в течение нескольких месяцев, произошло на севере страны, в операции были задействованы сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью.
За это преступление Карим был приговорен к 13 годам тюремного заключения, однако затем его отпустили, поместив под судебный надзор. С тех пор он скрывался от правоохранительных органов.