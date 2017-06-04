Хейли убеждена, что перенос посольства США в Иерусалим - вопрос времени

ООН, 4 июн — РИА Новости. Перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим — вопрос времени, заявленная ранее президентом Дональдом Трампом позиция по этому вопросу не изменилась, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Трамп на этой неделе подписал указ, который откладывает перенос посольства, находящегося сейчас в Тель-Авиве, еще как минимум на полгода, пойдя вразрез со своими предвыборными обещаниями.

По словам постпреда США, президент знает, что этот вопрос относится к процессу мирного урегулирования, и "хотел убедиться, что не создает помеху переговорам по мирному процессу". "Думаю, есть ощущение, что они продвигаются в конструктивной манере. Он не хотел мешать. Он не изменил свою позицию относительно переноса посольства. Это вопрос времени", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN.

Nikki Haley on Israel: Trump "hasn't changed his position on moving the embassy. It's all about time” https://t.co/PZ6LPTGsiK — CNN (@CNN) 4 июня 2017 г.

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Конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

В ООН назвали "мудрым" решение президента США отложить перенос посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим и выразили надежду, что это "может способствовать возобновлению подлинного мирного процесса".

Ранее в канцелярии главы израильского правительства сообщили о разочаровании решением президента США, а также отметили, что рассчитывают, что Трамп это сделает в будущем. В свою очередь представитель президента Палестинской автономии Набиль Абу Рудейн приветствовал решение американского президента, отметив, что этот шаг "дает мирному процессу шанс".