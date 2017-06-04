Благотворительный концерт в Манчестере не отменят из-за теракта в Лондоне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Благотворительный концерт One Love Manchester в пользу пострадавших при взрыве в Манчестере состоится в воскресенье, несмотря на теракт в Лондоне, сообщил один из организаторов мероприятия.

"Никто из заявленных артистов сегодня утром не отказался от своей поддержки мероприятия, и они твердо намерены провести шоу", — написал на своей странице в микроблоге Twitter Скутер Браун, менеджер одной из компаний-организаторов концерта SB Projects.

​Мероприятие с участием Арианы Гранде, Джастина Бибера, Фаррела Уильямса, Кэти Перри, Майли Сайрус, групп Coldplay и Take That пройдет 4 июня в Манчестере. Концерт призван продемонстрировать солидарность с теми, кого коснулся теракт в комплексе "Манчестер Арена", жертвами которого стали 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.