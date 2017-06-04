На северо-востоке Турции ликвидировали восемь членов РПК

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. Восемь членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидированы в ходе антитеррористической операции в северо-восточной турецкой провинции Карс, сообщает в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Рахми Догана.

Операция была начата сотрудниками сил безопасности Турции при поддержке авиации. "Часть террористов бежала и пытается скрыться. Ведется погоня. Операция продолжается в районах Чемче и Мадур", — отметил губернатор.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.