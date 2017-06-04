У сети ювелирных магазинов в Бангладеш изъяли полтонны золота и бриллианты

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Власти Бангладеш изъяли 500 килограммов золота и 0,5 килограмма бриллиантов из пяти ювелирных магазинов сети Apan Jewellers из-за проблем с документами, передает агентство Франс Пресс.

"Мы попросили владельцев предоставить расписку о получении (золота), но они не смогли ничего предъявить", — заявил представитель таможенной службы Моинул Хан.

Конфискованное золото передано на хранение в центральный банк страны и позже будет продано на аукционе.

Как отмечает агентство, за последние три года власти изъяли в общей сложности 1,1 тонны незаконно ввезенного в страну золота в аэропортах страны.