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В мире

"Глухой хлопок и хаос": более 1500 человек пострадали в давке в Турине

16:0504.06.2017
(обновлено: 16:31 04.06.2017)
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© REUTERS / Giorgio PerottinoДавка в ТуринеДавка в Турине
© REUTERS / Giorgio Perottino

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Массовый просмотр финального матча Лиги чемпионов на площади Сан-Карло в Турине завершился давкой, в которой пострадали более 1,5 тысячи человек.

Болельщики на площади Сан-Карло в Турине. 3 июня 2017
© REUTERS / Giorgio Perottino
После давки в Турине за медпомощью обратились более 1,5 тысячи человек
Фан-зону в историческом центре города организовали для болельщиков местного "Ювентуса", который играл против мадридского "Реала" в финале самого престижного футбольного турнира Европы. Всего на площади футбол на большом экране смотрели около тридцати тысяч человек.

По рассказам очевидцев, давка началась в момент, когда португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду забивал третий мяч в ворота "Ювентуса". Свидетели и непосредственные участники происшествия объясняют произошедшее по-разному. Согласно одной из версий, ребенок взорвал в толпе петарду, после хлопка люди запаниковали и начали отступать поближе к экрану, по другой — завалилось тяжелые металлические ограждения у подземной парковки рядом с площадью. Была информация и о том, что на Сан-Карло раздалось сразу два взрыва.

Хаос в фан-зоне

"Я увидел, как целая площадь в панике смещается к экрану. Люди бежали, падали на землю, на стекла под ногами", — рассказал находившийся на площади журналист агентства Associated Press Брайан Хендри.

"Вы не представляете, насколько нам стало страшно. Не до конца ясно, в какой последовательности все происходило, я знаю только, что был глухой звук и хаос после него. Мне приходилось буквально ходить по людям, чтобы выбраться", — цитирует одного из тиффози портал Juvenews.

По словам римского корреспондента Би-Би-Си Джеймса Рейнольдса, итальянцы недовольны властями, которые, по их мнению, не смогли должным образом обеспечить безопасность в фан-зоне.

"Паника перед лицом теракта"

Сначала агентство Франс Пресс сообщило о двух сотнях пострадавших. В дальнейшем число обратившихся за медицинской помощью болельщиков выросло до 1,5 тысячи человек.

"В ходе вчерашних событий на площади Сан Карло медицинская помощь была оказана 1527 людям", — говорится в сообщении городской префектуры.

Игрок Реала Серхио Рамос с кубком Лиги Чемпионов. 3 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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От дебюта "Ростова" до триумфа Зидана: "Реал" выиграл Лигу чемпионов

Врачи опасаются за состояние трех человек. Одна женщина введена в медикаментозную кому, вторая находится в реанимации, у семилетнего ребенка зафиксировали тяжелую черепно-мозговую травму. Большая часть пострадавших покинула площадь с ссадинами и ушибами. На фотографиях информагентств видно много людей с окровавленными руками и ногами. Эти повреждения они получили, падая на захламленную брошенными вещами и разбитыми стеклами площадь.

По словам представителя туринской префектуры, людей охватила паника "перед лицом теракта". Власти и правоохранительные органы устанавливают причины происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.

На площади Сан-Карло организован "пункт сбора", чтобы потерявшиеся могли найти своих родственников или друзей. За ночь на месте происшествия задержали двоих мародеров, пытавшихся украсть оставленные личные вещи.

Сведений о пострадавших российских гражданах пока не поступало, заявили РИА Новости в генконсульстве России в Милане.

Плохой день для "Ювентуса"

Давка в Турине напомнила итальянским болельщикам о трагедии, произошедшей брюссельском стадионе Эйзель во время финала Кубка чемпионов между "Ювентусом" и "Ливерпулем" в 1985 году. Тогда при обрушении стены одной из трибун погибли 39 человек и сотни были ранены.

Самая масштабная давка в отечественном футболе произошла на стадионе "Лужники" в 1982 году на матче Кубка УЕФА между московским "Спартаком" и "Харлемом". В момент, когда "красно-белые" забили второй мяч, толпа болельщиков, которые уже спускались на улицу, устремились обратно на трибуну и столкнулись с теми, кто только собирался выйти с сектора. В давке погибли 66 человек, 35 из них были подростками.

Криштиану Роналду во время матча Реала с Ювентусом в финале Лиги чемпионов
© REUTERS / Carl Recine
Роналду пятый сезон подряд стал лучшим бомбардиром ЛЧ

События на площади Сан Карло оттенили то, что происходило на поле стадиона Миллениум в Кардиффе. Там "Ювентус" проиграл в своем пятом лигочемпионском финале подряд и повторил антирекорд лиссабонской "Бенфики".

Игроки "старой синьоры" активно начали матч, но пропустили быструю атаку "Реала", которую завершил Криштиану Роналду. "Юве" удалось отыграться благодаря удару через себя в исполнении Манджукича, однако в дальнейшем забивал только Мадрид — Каземиро, снова Роналду и вышедший на замену Марко Асенсио.

"Возможно, в первой половине мы отдали много сил, но пользы из этого не извлекли. Во втором тайме проявился класс, сила и умение "Реала" побеждать в таких матчах. Они выиграли по делу", — заявил после матча вратарь "Юве" Джанлуиджи Буффон, проигравший третий финал ЛЧ в карьере.

Для "Реала" этот Кубок чемпионов стал двенадцатым в истории. Лучшим бомбардиром турнира пятый раз подряд стал Роналду (12 голов), и это новый рекорд Лиги — главному сопернику португальца за лавры лучшего футболиста современности Лионелю Месси удавалось забивать больше всех четыре сезона кряду.

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© 2017 Associated Press
Массовая давка произошла в Турине при просмотре Лиги чемпионов. Кадры с места ЧП
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