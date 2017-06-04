Макрон в разговоре с Мэй подчеркнул важность европейского сотрудничества

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй важность европейского сотрудничества в борьбе с терроризмом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

В ходе разговора лидеров двух стран была представлена информация о жертвах и пострадавших в результате теракта, а также информация о первоначальных результатах расследования. Как отмечает агентство, в коммюнике говорится, что Мэй взяла на себя обязательство предоставлять всю необходимую информацию о пострадавших гражданах Франции, обеспечивать и гарантировать безопасность французов в Великобритании.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые находятся в тяжелом состоянии.