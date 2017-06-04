Трамп призвал отбросить политкорректность в борьбе за безопасность

© РИА Новости / Кристина Афанасьева Перейти в фотобанк Ле Пен призвала Париж инициировать "ялтинскую конференцию" с Россией и США Президент США Дональд Трамп после теракта в Лондоне выступил с призывам отбросить политкорректность и заняться обеспечением безопасность населения.

"Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже", — написал американский лидер на своей официально странице в микроблоге Twitter.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.

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В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – в тяжелом состоянии.