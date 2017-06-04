Трамп призвал отбросить политкорректность в борьбе за безопасность

"Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже", — написал американский лидер на своей официально странице в микроблоге Twitter.
We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – в тяжелом состоянии.