Ле Пен призвала Париж инициировать "ялтинскую конференцию" с Россией и США

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что официальному Парижу следует инициировать с РФ, США, Великобританией и Германией переговоры по вопросам борьбы с терроризмом, передает в воскресенье агентство Франс Пресс.
"Я хочу, чтобы президент Республики, вместо того, чтобы на протяжении нескольких дней хвастаться, возглавил некую Ялтинскую (конференцию — ред.) по борьбе с терроризмом с участием Великобритании, Германии, США и России", — заявила Ле Пен в эфире телеканала France 3.
Ранее череда терактов и ЧП произошла и во Франции, в том числе в Париже и Ницце.