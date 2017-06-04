Ле Пен призвала Париж инициировать "ялтинскую конференцию" с Россией и США

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что официальному Парижу следует инициировать с РФ, США, Великобританией и Германией переговоры по вопросам борьбы с терроризмом, передает в воскресенье агентство Франс Пресс.

По словам Ле Пен, число терактов в мире растет, но политические деятели по-прежнему не принимают мер и политических решений. "Когда мы начнем действовать?" — задалась вопросом Ле Пен, уступившая в мае во втором туре президентских выборов Эммануэлю Макрону.

"Я хочу, чтобы президент Республики, вместо того, чтобы на протяжении нескольких дней хвастаться, возглавил некую Ялтинскую (конференцию — ред.) по борьбе с терроризмом с участием Великобритании, Германии, США и России", — заявила Ле Пен в эфире телеканала France 3.

"У нас есть дипломатические, полицейские средства, законодательные меры… Единственное, чего не хватает — это политической воли", — считает Ле Пен. По ее словам, "именно Франции следует быть в авангарде этого".

Ранее череда терактов и ЧП произошла и во Франции, в том числе в Париже и Ницце.