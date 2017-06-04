В Лондоне обыскивают дом одного из исполнителей субботнего теракта

Судебный криминалист на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Судебный криминалист на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция обыскивает дом одного из террористов, устроивших нападение на Лондонском мосту накануне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Ранее телеканал сообщил об обысках в одном из жилых домов в районе Баркинг на востоке британской столицы. К одному из многоквартирных домов в воскресенье утром прибыл автомобиль скорой помощи и микроавтобус без маркировки. Часть прилегающей к дому улицы перекрыта. Подробности операции не приводились.

"Источники Sky News подтвердили, что полиция проводит обыск в доме одного из участников атаки", — сообщил телеканал.

Также Sky News приводит слова очевидца, который ранее утром слышал громкие хлопки в месте, где проводится операция. По неподтвержденным данным, это могли быть произведенные полицией контролируемые взрывы.

В настоящее время улица остается перекрытой, полиция продолжает работу.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.