Мэй призвала к международному соглашению по борьбе с экстремизмом в Сети

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время официального заявления на Даунинг-стрит в связи с терактами в Лондоне. 4 июня 2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время официального заявления на Даунинг-стрит в связи с терактами в Лондоне. 4 июня 2017

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британские власти будут бороться с экстремизмом с новой силой, в том числе, добиваться заключения международного соглашения о противодействии распространению экстремистской информации в интернете, а также с помощью ужесточения мер внутри страны, заявила в воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы не можем и не должны притворяться, что все идет как раньше… Мы видим новую тенденцию: терроризм взращивает терроризм, террористы вдохновляют на новые теракты, копируют друг друга и используют зачастую самые примитивные способы нападения", — сказала Мэй.

Она отметила, что контртеррористическая стратегия должна измениться.

"Мы не должны позволять, чтобы экстремисты имели свою площадку, а именно это происходит в интернете… мы будем добиваться международного соглашения по борьбе с распространением экстремистской информации", — отметила Мэй.

"Также мы должны принимать меры и у себя в стране. И если будет необходимо увеличить допустимый срок задержания (до предъявления обвинений) подозреваемых в терроризме, значит, мы должны это сделать", — сказала премьер.

Теракт 3 июня стал третьим в Британии за 2,5 месяца.