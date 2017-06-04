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В мире

После давки в Турине за медпомощью обратились более 1,5 тысячи человек

14:2104.06.2017
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© REUTERS / Giorgio PerottinoБолельщики на площади Сан-Карло в Турине. 3 июня 2017Болельщики на площади Сан-Карло в Турине. 3 июня 2017
© REUTERS / Giorgio Perottino

РИМ, 4 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Врачи оказали медицинскую помощь более 1,5 тысячи человек, пострадавшим в результате давки во время футбольного матча в итальянском Турине, сообщает префектура города.

Болельщики Ювентуса на площади Сан-Карло в Турине. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Massimo Pinca
В Турине в давке после трансляции финала ЛЧ пострадали 1400 человек
"Ювентус" в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" со счетом 1:4. В фан-зоне в Турине за ходом матча, который транслировался на большом экране, наблюдали почти 30 тысяч человек. По рассказам очевидцев, после третьего гола "Реала" в толпе произошел громкий хлопок, который вызвал панику у людей, началась массовая давка.

"В ходе вчерашних событий на площади Сан Карло … медицинская помощь была оказана 1527 людям", — говорится в сообщении. Отмечается, что толпу охватила паника "перед лицом теракта", причины инцидента еще предстоит установить.

Опасения врачей вызывает состояние трех человек. Одна женщина введена в медикаментозную кому, вторая находится в реанимации, у семилетнего ребенка — тяжелая черепно-мозговая травма. Большая часть пострадавших отделалась ссадинами и ушибами.

По предварительной версии, паника возникла из-за взрыва петарды. Правоохранительные органы работают на месте происшествия и начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Как сообщили полицейские, за минувшую ночь были задержаны двое мародеров, пытавшихся украсть личные вещи, оставленные бежавшими на площади Сан Карло.

Как сообщил правительственный дворец Киджи, по итогам происшествия премьер Италии Паоло Джентилони провел телефонные беседы с министром внутренних дел Марко Миннити и мэром турина Кьярой Аппендино.

Сведений о пострадавших россиянах пока не поступало, заявили РИА Новости в генконсульстве России в Милане.

Очевидцы событий сравнили давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе "Эйзель" во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 года между "Юве" и "Ливерпулем", когда в результате обрушения стены одной из трибун погибли 39 человек, сотни были ранены.

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© 2017 Associated Press
Массовая давка произошла в Турине при просмотре Лиги чемпионов. Кадры с места ЧП
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