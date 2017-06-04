В ЛНР обнаружили группу диверсантов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (41)

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Нами отмечается активизация деятельности ДРГ противника численностью до десяти человек в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка и Сокольники", — сообщил Марочко.

По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась. Он уточнил, что только за минувшие сутки ВСУ 11 раз обстреляли территорию ЛНР, в том числе и районы вышеуказанных населенных пунктов, выпустив по территории ЛНР более 150 мин и снарядов.

"Противник активизировал свои действия по всей линии соприкосновения, провоцируя военнослужащих ЛНР на ответные действия", — рассказал Марочко.

Спикер подчеркнул, что Народная милиция ЛНР "не поддается на провокации ВСУ и строго соблюдает минские соглашения".