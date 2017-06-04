Партия мэра Риги Ушакова сохранила большинство в Рижской думе

РИГА, 4 июн – РИА Новости. Объединенный список партий "Согласие"/"Честь служить Риге" (ЧСР), которые руководят Рижской думой, сохраняет большинство в столичной думе, хотя и лишается семи мандатов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов, на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набирает 50,85% голосов и получает в новой думе 32 мандата из 60. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, "Согласие"/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков — Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии "Для развития Латвии", которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) — 13,41% голосов, нацобъединения "Все Латвии" — 9,24% и "Единства" — 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/"Для развития Латвии" получит в столичной думе девять мандатов, НКП — тоже девять, "Все Латвии" — шесть, "Единство" — четыре.

Выборы в местные органы власти, в том числе и Рижскую Думу, прошли в Латвии в субботу, 3 июня.