Силовики выпустили по ДНР более 900 снарядов за сутки, заявил Басурин

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (40)

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Более 900 мин и снарядов выпустили украинские силовики по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение минувших суток, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении противник выпустил 66 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметров, 386 мин калибром 120 миллиметров, 336 мин калибром 82 миллиметра, 79 танковых снарядов… На мариупольском направлении противником выпущено 26 мин калибром 120 и 82 миллиметров… На горловском направлении противник выпустил 18 мин калибром 82 миллиметров", — сказал он.

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