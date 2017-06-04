Германия находится под внешним управлением США, считает евродепутат

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Германия имеет только "ограниченный суверенитет", особенно несвободна страна в военном сотрудничестве и находится под внешним управлением из Вашингтона, заявил депутат Европарламента от Германии Удо Фойгт (Udo Voigt).

"ФРГ обладает только "ограниченным суверенитетом" и несвободна, особенно в вопросах военного сотрудничества. Все задачи присылаются из Вашингтона и таким образом Германия в лучшем случае получает статус вассала", — говорится в заявлении депутата.

Он также напомнил, что до сих пор в Германии действуют положения оккупационного права победителей во Второй мировой войне, однако они распространяются только на западные страны, в первую очередь, США. Такое положение закреплено в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанном ФРГ, ГДР, а также СССР, США, Великобританией и Францией в 1990 году, отметил депутат.

Ранее на пленарном заседании Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что не так много стран в сегодняшнем мире обладают суверенитетом. При этом в словах канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости взять судьбу Европы в свои руки Путин увидел давнюю обиду на ограниченный суверенитет Евросоюза.