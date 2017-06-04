В Турине в давке после трансляции финала ЛЧ пострадали 1400 человек

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В давке в фан-зоне в итальянском Турине пострадало 1400 человек, восемь человек находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ.
Ранее сообщалось, что в давке пострадали около тысячи человек. Большая часть обратившихся за помощью отделалась ссадинами и ушибами. Врачи помогли им на месте, однако восьмерых болельщиков увезли в больницу в тяжелом состоянии.
По рассказам очевидцев, давка началась после третьего гола "Реала". Прозвучал хлопок, и люди в панике стянулись к экрану.
Согласно предварительной версии, взорвалась петарда. В СМИ также фигурировала версия, связанная с обрушением металлических ворот. На месте происшествия работают правоохранительные органы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. За ночь на площади задержали двоих мародеров, пытавшихся украсть личные вещи.
Сведений о пострадавших россиянах пока не поступало, заявили РИА Новости в генконсульстве России в Милане.
Очевидцы происшествия сравнивают давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе "Эйзель" в мае 1985. Тогда во время финала Кубка чемпионов разрушилась стена трибуны, погибли 39 человек.