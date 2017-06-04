В Турине в давке после трансляции финала ЛЧ пострадали 1400 человек

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В давке в фан-зоне в итальянском Турине пострадало 1400 человек, восемь человек находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ.

Фан-зона в Турине была организована для болельщиков местного "Ювентуса", который играл в Кардиффе финал футбольной Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Почти тридцать тысяч человек пришли на площадь Сан-Карло, чтобы посмотреть этот матч на большом экране.

Ранее сообщалось, что в давке пострадали около тысячи человек. Большая часть обратившихся за помощью отделалась ссадинами и ушибами. Врачи помогли им на месте, однако восьмерых болельщиков увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По рассказам очевидцев, давка началась после третьего гола "Реала". Прозвучал хлопок, и люди в панике стянулись к экрану.

Согласно предварительной версии, взорвалась петарда. В СМИ также фигурировала версия, связанная с обрушением металлических ворот. На месте происшествия работают правоохранительные органы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. За ночь на площади задержали двоих мародеров, пытавшихся украсть личные вещи.

© REUTERS / Giorgio Perottino Болельщики на площади Сан-Карло в Турине. 3 июня 2017 © REUTERS / Giorgio Perottino Болельщики на площади Сан-Карло в Турине. 3 июня 2017

Сведений о пострадавших россиянах пока не поступало, заявили РИА Новости в генконсульстве России в Милане.

Очевидцы происшествия сравнивают давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе "Эйзель" в мае 1985. Тогда во время финала Кубка чемпионов разрушилась стена трибуны, погибли 39 человек.