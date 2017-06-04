СМИ: правящая Лейбористская партия выигрывает выборы на Мальте

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Предварительные результаты голосования показывают, что правящая Лейбористская партия Мальты одерживает победу во всеобщих выборах, пишет издание Times of Malta.

Благодаря победе лейбористов действующий премьер-министр страны Джозеф Мускат получит возможность остаться на своем посту на второй срок.

Внеочередные парламентские выборы прошли в субботу. Мускат в апреле призвал провести в стране внеочередные выборы, подчеркнув, что они "жизненно необходимы" для оспаривания выдвинутых против него обвинений в коррупции, которые "создают нестабильность".

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации в 2016 году панамских документов фирмы Mossack Fonseca немецкой компанией Sueddeutsche Zeitung. Фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската. Сообщалось, что владелец мальтийского частного банка Pilatus, предположительно, держал счета подставных компаний, принадлежащих жене Муската, двум его ближайшим соратникам из Лейбористской партии, а также дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой.