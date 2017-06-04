Под Ясиноватой из-за обстрелов обесточен населенный пункт

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Населенный пункт в пригородах Ясиноватой обесточен, повреждены 15 домов в трех населенных пунктах на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ в ходе минувших суток повреждения получили четыре дома в Докучаевске, четыре дома в Ясиноватой, семь домов в поселке Старомихайловка. Там имеются прямые попадания в жилые дома. Также в результате обстрелов был обесточен поселок Донецк-Северный (на окраине Ясиноватой – ред.)", — сообщил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.