Страсбург призвал страны СЕ объединиться с Лондоном в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал в теракт в Лондоне жестокой атакой на ценности и свободу и призвал страны Совета объединиться в борьбе с террором.

"Лондон: еще одна жестокая атака на наши общие ценности и свободу… Мы должны объединиться с нашим членом Совета — Великобритании в борьбе против терроризма", — написал Ягланд в своем микроблоге в Twitter.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, 48 ранены. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.