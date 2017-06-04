На рейсе авиакомпании KLM восемь пассажиров пострадали при турбулентности

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как самолет нидерландской авиакомпании KLM, совершавший рейс из Амстердама в Гонконг, попал в зону сильной турбулентности, сообщает газета South China Morning Post.

Администрация международного аэропорта Гонконга подтвердила, что самолет, совершавший рейс KL887, приземлился около 10 утра по местному времени и к нему были направлены кареты скорой помощи, отмечает издание. Власти сообщили, что шесть пассажиров и два члена экипажа были травмированы.

"Многих пассажиров и предметы подбросило до потолка. Многие кричали. Было очень страшно", — приводит издание комментарий одного из пассажиров. По его словам, многие на борту в это время были не пристегнуты ремнями безопасности.

Пассажир также рассказал, что самолет резко потерял высоту — на "несколько десятков футов". После этого пилот вышел к пассажирам, чтобы их успокоить.

Passengers injured as KLM flight to Hong Kong hits turbulence https://t.co/kKh1tkTHZK via @SCMP_News — Caprice Royal (@MonCapriceRoyal) 4 июня 2017 г.

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