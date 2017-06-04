Мэй проводит экстренное совещание с правительством и готовит заявление

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит экстренное совещание с членами кабинета министров, на котором обсуждается ситуация в стране в связи с произошедшим накануне вечером терактом, сообщает телеканал Sky News.

При теракте погибли шесть человек, более 40 ранены. Около 22.00 по местному времени (00.00 мск) субботы микроавтобус врезался в толпу у Лондонского поста, после чего трое террористов выбрались из автомобиля и начали нападать на людей с ножами у рынка в районе Боро.

"Премьер проводит совещание с членами кабинета министров", — сообщает телеканал.

Как ожидается, после совещания, около 10.00 по местному времени (12.00 мск), Мэй выступит с заявлением.

В настоящее время флаг над резиденцией премьера приспущен в память о погибших. Полиция продолжает работу на месте ЧП.