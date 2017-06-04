Атаки в Лондоне показали, что террористы меняют тактику, заявил депутат ГД

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Произошедшие в Лондоне теракты показывают, что террористы меняют свою тактику, считает первый зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

"Можно извлечь только один урок: все факты совершения терактов в последнее время в различных странах Европы диктуют необходимость тесного взаимодействия всех сил в мировом сообществе", — заявил Валеев РИА Новости.

По его мнению, успехи России в борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии приводят к тому, что террористы меняют тактику. "Они рассыпаются на различные группировки, проникают в различные страны и продолжают свою преступную деятельность в этих странах", — сказал Валеев.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в этом теракте и с сожалением отметил, что призывы России создать единый фронт борьбы с терроризмом сегодня не находят необходимой поддержки. "Хотя на словах все и понимают и говорят о необходимости взаимодействия, но практических шагов и совместных действий мы не видим", — подчеркнул парламентарий.

По словам Валеева, на Западе, и в частности в Великобритании, очень часто политизируют подходы к этим процессам и пытаются говорить о других причинах терроризма, а не о тех, которые есть на самом деле.