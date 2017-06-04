В Литве пьяные военные НАТО устроили драку

ВИЛЬНЮС, 4 июн — РИА Новости. Четверо военнослужащих Германии, дислоцированных ранее в Литву, пострадали в ночь на субботу в городе Йонава во время драки, военные были в нетрезвом состоянии, сообщила в воскресенье пресс-служба литовской полиции.
По данным полиции, конфликт произошел в ночь на субботу, в настоящее время военнослужащие проходят амбулаторное лечение.
Как добавляет полиция, во время инцидента военные Германии находились в гражданской одежде, само происшествие произошло не в служебное время. В настоящий момент ведется досудебное расследование.
Ранее в Литву прибыли около 200 военнослужащих Норвегии. В международный батальон НАТО в Литву вместе с норвежским контингентом уже дислоцированы 450 немецких, 100 бельгийских, 250 нидерландских военнослужащих.