На востоке Швеции сгорело общежитие для беженцев

СТОКГОЛЬМ, 4 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Общежитие для беженцев, расположенное в городе Сёдерхамн на востоке Швеции, полностью сгорело в воскресенье утром, об этом сообщает шведское информационное агентство ТТ.

Сообщение в полицию поступило сразу же после 05.00 мск. В здании находились 60 –70 человек, никто из них не пострадал.

"Мы послали внутрь здания пожарных, но все (жильцы) выбрались сами к нашему большому облегчению. Здание было одноэтажным, сработала пожарная сигнализация. Жильцы проснулись и смогли сами выбраться", — рассказал шведскому агентству руководитель спасателей Турбьерн Ваннквист.

Причины пожара пока не известны, но полиция исходит из того, что это был поджог. Сгоревшее здание находится на территории городского кампуса Вогбру рядом с другими постройками, где ранее проживали 450 человек. Сегодня в комплексе проживает около 150 человек.