Данных о пострадавших россиянах в давке во время финала ЛЧ в Турине нет

РИМ, 4 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Сведений о наличии россиян среди пострадавших в давке во время просмотра финального матча Лиги чемпионов в итальянском Турине пока не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Милане.

"Итальянские органы всегда нас держат в курсе, но информации о пострадавших россиянах пока нет", — сказал собеседник агентства.

В туринской полиции сообщили, что большая часть пострадавших отделалась ссадинами и ушибами, однако семь из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы работают на месте происшествия и начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Как сообщили полицейские, за минувшую ночь были задержаны двое мародеров, пытавшихся украсть личные вещи, оставленные бежавшими на площади Сан Каро.

"Ювентус" в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" со счетом 1:4. В фан-зоне в Турине за ходом матча, который транслировался на большом экране, наблюдали почти 20 тысяч человек. После третьего гола "Реала", предположительно, произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника и давка. Изначальное количество пострадавших оценивалось в 200 человек.

На данный момент не установлена причина давки. По одной из версий, паника возникла из-за взрывов петард, по другой — из-за падения металлических ворот на тротуар. По последним данным несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок.

Очевидцы событий сравнили давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе "Эйзель" во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 года между "Юве" и "Ливерпулем", когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены.

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