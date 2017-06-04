В ДНР заявили о 60 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Украинские силовики 60 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, обстреляв при этом 19 населенных пунктов, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 60 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщил представитель ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.