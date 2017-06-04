Шиитское ополчение отбило у ИГ* иракский Эль-Баадж

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Шиитское ополчение Ирака освободило от террористической группировки ИГ* населенный пункт Эль-Баадж, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Эль-Баадж расположен неподалеку от сирийской границы.

Иракские военные заявили на прошлой неделе, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ. Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

*Террористическая организация, запрещена в России