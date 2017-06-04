Британия может быть союзником России в борьбе с терроризмом, считает Пушков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Изменение позиции США повлияет на Великобританию в желании стать союзником России в борьбе с терроризмом, считает сенатор Алексей Пушков.

"Лондон не считает Россию союзником в борьбе с терроризмом, напротив, объявляет саму ее угрозой. Сдвиг возможен лишь при изменении позиции США", — написал Пушков в воскресенье в Twitter.

Лондон не считает Россию союзником в борьбе с терроризмом, напротив, объявляет саму ее угрозой.Сдвиг возможен лишь при изменении позиции США — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 июня 2017 г.

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Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.