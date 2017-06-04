Российский врач рассказал, как помог пострадавшей при теракте в Лондоне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский врач Научного центра неврологии Алексей Кащеев стал свидетелем случившегося в субботу теракта в Лондоне и оказал помощь одной из пострадавших.

"Про терроризм. Я принял душ, выхожу, обернутым в полотенце, и тут раздается тревожный, дробный стук в дверь. Открываю. На пороге девушка: рассказывает, будто в 500 метрах от меня террористическая атака, а случайной попутчице нужна помощь. Осматриваю попутчицу — это японка, паническая атака, дышит через платок. Размещаю ее в своем номере и выхожу", — написал Алексей Кащеев на своей странице в Facebook.

По его словам, толпа людей быстрым шагом шла со стороны Лондонского моста, некоторые плакали.

"Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и "скорые". Над улицами нависают вертолеты. Все магазины и бары закрыты в пять минут. Бывшие посетители толпятся на улицах", — рассказал российский врач.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.