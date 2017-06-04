Российский врач рассказал, как помог пострадавшей при теракте в Лондоне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский врач Научного центра неврологии Алексей Кащеев стал свидетелем случившегося в субботу теракта в Лондоне и оказал помощь одной из пострадавших.
По его словам, толпа людей быстрым шагом шла со стороны Лондонского моста, некоторые плакали.
"Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и "скорые". Над улицами нависают вертолеты. Все магазины и бары закрыты в пять минут. Бывшие посетители толпятся на улицах", — рассказал российский врач.
Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.