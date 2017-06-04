В Совфеде вновь призвали Запад к сотрудничеству в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западу нужно политическое решение для сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, каждый месяц отсрочки – это новые жертвы, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

"Серия терактов в Лондоне, увы, ничего нового не добавляет к характеристике существующей реальности – миру угрожает терроризм. И нет объяснения, почему сегодня Лондон, вчера Манчестер, ранее Санкт-Петербург, а еще ранее Париж и Брюссель. Выбор объектов для ударов во многом случаен – террористы используют любую возможность для их нанесения", — сказал сенатор.

К сожалению, Европа пока не делает необходимых выводов, и предложения Москвы о сотрудничестве в борьбе с терроризмом "повисают в воздухе", отметил политик. "Я имею в виду не просто обмен информацией, а реальное взаимодействие специальных служб", — подчеркнул Клинцевич.

По его мнению, рано или поздно Запад придет к понимаю неизбежности такого взаимодействия, но каждый месяц отсрочки – это "новые и новые жертвы". "Нужно, прежде всего, политическое решение", — уверен он.

Клинцевич отметил, что в России делается все возможное для предотвращения терактов, и нет необходимости для каких-то дополнительных мер. "Террористам не удалось запугать нас – страна живет нормальной жизнью, никакого намека на страх нет. Тем не менее, нужно быть предельно бдительными, и это касается каждого из нас", — сказал парламентарий.

"Мы сострадаем жертвам терактов в Лондоне, выражаем искренне соболезнование их родным и близким", — отметил Клинцевич.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.