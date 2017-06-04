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США могут ввести новые санкции против Венесуэлы, узнали СМИ

10:2604.06.2017
(обновлено: 10:39 04.06.2017)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении энергетического сектора Венесуэлы, включая крупнейшую нефтяную компанию страны Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По словам чиновников, пожелавших остаться неназванными, действие "секторального" пакета санкций может распространиться на компанию PDVSA. По словам одного из собеседников агентства, основаниями для введения санкций в отношении PDVSA могут стать заявления о том, что компания якобы коррумпирована, а также косвенно нарушает права человека.

"Этого достаточно. У нас есть правовые полномочия сделать это прямо сейчас, если мы этого хотим", — заявил один из чиновников. При этом отмечается, что для любого решения по санкциям в отношении нефтяного сектора потребуются консультации с расположенными рядом с Венесуэлой странами.

"Это рассматривается", — заявил агентству один из чиновников, пожелавших остаться неназванным. По его словам, помощникам Трампа было поручено подготовить рекомендацию по санкциям в отношении нефтяного сектора страны. Он добавил, что не думает, что страна находится на этапе принятия решения по этому вопросу.

По словам двух чиновников, США также готовы ввести санкции в отношении высокопоставленных чиновников, которые обвиняются в коррупции, связаны с незаконным оборотом наркотиков, политическими репрессиями в стране.

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как отмечает агентство, возможен полный запрет на импорт нефти из Венесуэлы, а также запрет для PDVSA на ведение торговли и бизнеса в США. По словам чиновников, сроки принятия решений будут зависеть от развития событий в Венесуэле.

Правительство Венесуэлы и PDVSA пока никак не прокомментировали эту информацию.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших в ходе волнений уже составляет не менее 60 человек.

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