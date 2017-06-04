США могут ввести новые санкции против Венесуэлы, узнали СМИ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении энергетического сектора Венесуэлы, включая крупнейшую нефтяную компанию страны Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.
"Этого достаточно. У нас есть правовые полномочия сделать это прямо сейчас, если мы этого хотим", — заявил один из чиновников. При этом отмечается, что для любого решения по санкциям в отношении нефтяного сектора потребуются консультации с расположенными рядом с Венесуэлой странами.
"Это рассматривается", — заявил агентству один из чиновников, пожелавших остаться неназванным. По его словам, помощникам Трампа было поручено подготовить рекомендацию по санкциям в отношении нефтяного сектора страны. Он добавил, что не думает, что страна находится на этапе принятия решения по этому вопросу.
По словам двух чиновников, США также готовы ввести санкции в отношении высокопоставленных чиновников, которые обвиняются в коррупции, связаны с незаконным оборотом наркотиков, политическими репрессиями в стране.
Правительство Венесуэлы и PDVSA пока никак не прокомментировали эту информацию.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших в ходе волнений уже составляет не менее 60 человек.