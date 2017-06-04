Супруга азербайджанского журналиста отказалась от грузинского гражданства

ТБИЛИСИ, 4 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Супруга задержанного на границе Грузии и Азербайджана азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы — Лейла Мустафаева — отказывается от предложения грузинских властей о предоставлении ей и членам ее семьи гражданства Грузии.

Генпрокуратура и Госпогранслужба Азербайджана заявили, что журналист Афган Мухтарлы, об исчезновении которого из Тбилиси ранее сообщили правозащитники и жена, был задержан 29 мая на грузино-азербайджанской границе, против него возбуждены два уголовных дела. Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняли в сокрытии доходов.

Накануне премьер Грузии Георгий Квирикашвили, комментируя ситуацию с азербайджанским журналистом отметил, что это "вредит имиджу страны" и обратился к президенту с просьбой предоставить грузинское гражданство супруге и детям Мухтарлы. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал это "правильной идеей" и согласился предоставить в ускоренном порядке семье журналиста грузинское гражданство.

"В прошлом году я попросила у властей вид на жительство. Мне отказали и сказали, что я занимаюсь опасной деятельностью и это не соответствует интересам Грузии. Что сейчас получается, что я больше не "опасна" после задержания моего мужа?" — заявила журналистам супруга Мухтарлы.

Как сообщило МВД Грузии, ведомство предлагает семье и детям Мухтарлы дополнительные гарантии безопасности.

По данным ведомства, заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили провел встречу с Мустафаевой и ее адвокатом. В ходе встречи Хуцишвили "предложил семье Мухтарлы дополнительные гарантии безопасности".