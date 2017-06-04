Часть пострадавших при терактах в Лондоне находится в критическом состоянии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Часть пострадавших в результате субботних терактов в Лондоне остаются в критическом состоянии, заявил мэр города Садик Хан.

"Шесть человек убиты, более 40 получили ранения и были доставлены в больницы по всему Лондону, некоторые из них в критическом состоянии", — заявил Хан в выступлении, транслировавшемся телеканалом Би-би-си

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Всех троих были застрелили правоохранители.

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