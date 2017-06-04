В больницы Лондона доставили почти 50 пострадавших в ночных терактах

Полицейские с собаками на месте ЧП на Лондонском мосту

Полицейские с собаками на месте ЧП на Лондонском мосту

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы в результате двух атак в британской столице в ночь на воскресенье, сообщает служба скорой помощи Лондона.

"Мы доставили 48 пациентов в пять больниц в Лондоне и оказали медицинскую помощь ряду других с легкими ранениями на месте происшествия", — говорится в заявлении службы в Twitter.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

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