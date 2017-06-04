В ЛНР заявили, что силовики 11 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Первомайск, Калиново, Фрунзе, Сокольники, Христовое и Калиновка.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
В то же время украинские силовики заявили в воскресенье, что ополченцы за минувшие сутки 58 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, двое военных погибли, еще пять получили ранения.
Как утверждают силовики, огонь велся из минометов, танков, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия.
По данным пресс-центра военной операции в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Богдановка, Чермалык, Красногоровка, Водяное, Гнутово, Новотроицкое, Талаковка, Марьинка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новолуганское, Невельское, Станица Луганской и Крымское.
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