В ЛНР заявили, что силовики 11 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (37)

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС), БМП-1", — заявляют в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Первомайск, Калиново, Фрунзе, Сокольники, Христовое и Калиновка.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

В то же время украинские силовики заявили в воскресенье, что ополченцы за минувшие сутки 58 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, двое военных погибли, еще пять получили ранения.

Как утверждают силовики, огонь велся из минометов, танков, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

По данным пресс-центра военной операции в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Богдановка, Чермалык, Красногоровка, Водяное, Гнутово, Новотроицкое, Талаковка, Марьинка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новолуганское, Невельское, Станица Луганской и Крымское.

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