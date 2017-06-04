На Филиппинах установили личность мужчины, напавшего на казино в Маниле

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Полиция Филиппин установила личность мужчины, совершившего нападение на казино отеля в столице страны, где погибли и были ранены десятки человек, передает агентство Рейтер.
Нападение на гостиничный комплекс Resorts World Manila произошло в ночь на пятницу. По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар. Жертвами пожара стали 36 человек, число пострадавших составило 50 человек. Нападавший покончил с собой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.