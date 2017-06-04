В Японии подтвердили гибель четырех человек при крушении легкого самолета

ТОКИО, 4 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Четверо человек, находившиеся на борту самолета Cessna 172 P, потерпевшего крушение накануне в японской префектуре Тояма, погибли, сообщает телеканал NHK.
Полиция начала поиски, но до наступления темноты не сумела обнаружить самолет. Попытки снова связаться с одним из находившихся на борту не увенчались успехом. Поисковые работы были продолжены в воскресенье. Около пяти утра спасатели обнаружили воздушное судно. Внутри самолета находились четыре человека, они были доставлены в ближайшую больницу, где медики подтвердили их гибель.
Причины крушения самолета и гибели людей устанавливаются.