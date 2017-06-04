В Японии подтвердили гибель четырех человек при крушении легкого самолета

ТОКИО, 4 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Четверо человек, находившиеся на борту самолета Cessna 172 P, потерпевшего крушение накануне в японской префектуре Тояма, погибли, сообщает телеканал NHK.

Самолет вылетел из аэропорта Тояма в субботу в 14:23 (8:23 мск) и должен был через час сесть в аэропорту Мацумото в префектуре Нагано. На борту находились четыре человека. От одного из них в полицию поступило сообщение о том, что самолет потерпел крушение в горной местности во время тренировочного полета. Он сообщил также, что все находившиеся на борту получили ранения, из них двое находятся без сознания.

Полиция начала поиски, но до наступления темноты не сумела обнаружить самолет. Попытки снова связаться с одним из находившихся на борту не увенчались успехом. Поисковые работы были продолжены в воскресенье. Около пяти утра спасатели обнаружили воздушное судно. Внутри самолета находились четыре человека, они были доставлены в ближайшую больницу, где медики подтвердили их гибель.

Причины крушения самолета и гибели людей устанавливаются.