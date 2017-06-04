На улицах Лондона планируют разместить больше полицейских в ближайшие дни

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лондонская полиция планирует задействовать больше полицейских для патрулирования улиц британской столицы в ближайшее время.

"Мы планируем усилить охрану правопорядка в Лондоне в ближайшие дни, дополнительные полицейские и офицеры будут размещены в столице", — сообщил он.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек, более 30 пострадавших были госпитализированы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

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