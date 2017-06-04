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В мире

Местные выборы в Латвии: блок мэра Риги Ушакова удерживает лидерство

06:5604.06.2017
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© AFP 2017 / Ilmars ZnotinsМэр Риги Нил Ушаков. Архивное фотоМэр Риги Нил Ушаков. Архивное фото
© AFP 2017 / Ilmars Znotins

РИГА, 4 июн – РИА Новости. Выборы в местные органы власти прошли в Латвии в субботу, жители страны выбирали 1614 депутатов в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения и 110 краях. Основная интрига этих выборов – наберет ли большинство мест в Рижской думе партия первого русского мэра Риги Нила Ушакова, что должно предопределить его судьбу на этом посту. Пока этот вопрос решается в его пользу, но ЦИК еще продолжает обрабатывать данные с избирательных участков.

Голосование на выборах в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости / Оксана Джадан
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В Латвии закрылись избирательные участки
В выборах принимали участие 8945 кандидатов, представлявшие 599 партийных списков. В думы местных самоуправлений избирались, в зависимости от числа жителей, 9, 13, 15, 17 или 19 депутатов, в Рижскую думу — 60 депутатов.

На всей территории республики во время выборов в субботу с 7.00 до 22.00 (совпадает с мск) работали 955 избирательных участков. Кроме того, с 31 мая по 2 июня были назначены дни предварительного голосования: для тех, кто заранее знал, что не сможет проголосовать 3 июня.

Рижский вопрос

Голосование в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости / Оксана Джадан
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В Латвии полиция насчитала 31 нарушение на местных выборах
Наибольшее внимание было приковано к выборам в Рижскую думу, где у власти с 2009 года находятся партии "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР). Мэром Риги уже восемь лет является лидер "Согласия" Нил Ушаков, который стал первым этническим русским, сумевшим занять эту должность.

Мэра Риги выбирают партии, которые в сумме получают более половины, то есть как минимум 31 депутатское кресло в Рижской думе. На прошлых выборах в 2013 году за блок "Согласие — ЧСР", который поддерживает Ушакова, проголосовали 58,54% избирателей, что позволило "Согласие" и ЧСР занять 39 депутатских кресел.

Перед нынешними выборами политологи в один голос утверждали, что у Ушакова хорошие шансы сохранить свой пост, поскольку его партия "Согласие", которая шла одним списком с партией "Честь служить Риге", возглавляемой Андрисом Америксом, намного опережала конкурентов по популярности.

Мэр Риги Нил Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Блок мэра Риги Нила Ушакова набирает более 51% на выборах в городскую думу
В битве за Ригу также участвовали Латвийское объединение регионов и партия "За развитие Латвии", которые тоже шли общим списком, Национальное объединение "Все Латвии", Новая консервативная партия, "Единство", "Союз зеленых и крестьян" (СЗК), партия KPV.LV и партия "Евроскептики". От списка СЗК в выборах в Рижскую думу участвовал, в том числе, экс-президент Латвии Андрис Берзиньш. В целом за 60 мест в Рижской думе боролись 710 кандидатов.

Данные exit-poll вселили некоторые сомнения в то, что Ушакову удастся удержать за собой пост градоначальника. Согласно им, "Согласие — ЧСР" получили поддержку 42% рижан. За ними шло Латвийское объединение регионов — 17,1%, Новая консервативная партия — 13,57%, "Единство" — 9,57% и Национальное объединение — 8,26%. В ходе exit-poll было опрошено 2250 человек, из которых 624 отказались ответить на вопросы.

Голосование на выборах в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Явка избирателей на местных выборах в Латвии к 16.00 составила почти 34%
Таким образом, блок Ушакова лидировал, но 42% не дали бы им большинство мест в думе, что, в свою очередь, означало бы вероятность потери Ушаковым поста мэра. Перед выборами партии, не поддерживающие Ушакова, заявляли, что не собираются вступать с ним в коалицию. То есть нынешний мэр Риги рисковал не набрать достаточное количество голосов депутатов в поддержку своей кандидатуры на следующий срок на посту главы латвийской столицы.

Однако официальные данные Центральной избирательной комиссии изменили эту картину. После обработки бюллетеней с 122 участков из 158 по Риге ЦИК сообщает, что блок "Согласие — ЧСР" лидирует с 52,21% голосов избирателей. Таким образом, можно предположить, что партии, поддерживающие нынешнего мэра, все же получат большинство мест в Рижской думе, хоть и с минимальным перевесом.

Латвийское объединение регионов является вторым по популярности — оно набрало 13,32%. Далее следует Новая консервативная партия — 12,98%, Национальное объединение — 8,95% и "Единство" — 6,01%. Остальные партии пока не преодолели 5-процентного барьера.

Плакать не будем

Депутат Сейма Латвии Эдвин Шноре. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Saeimas Kanceleja/Juris Vīgulis / Saeimas deputātu svinīgais solījums
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Впрочем, Ушаков не сомневается в победе.

"Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у "Согласия" не просто первое место, но и большинство голосов избирателей. Если у наших противников была только одна хозяйственная программа — свалить Нила, то у нас впереди большая работа, этим летом никому в думе скучать не придется, нас ждет обширная программа софинансированного ремонта государственных домов, намного более обширный ремонт улиц, чем в прошлом году", — заявил он в прямом эфире на радио Baltkom.

А вот глава ЧСР Андрис Америкс, который сейчас является вице-мэром столицы, готов работать и в оппозиции в случае проигрыша на выборах.

Военнослужащие США на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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"Я серьезно отношусь к результатам экзитполов. Это социологический опрос, который отображает, насколько избиратели доверились партиям. Мы работали согласно своей программе, и если граждане посчитают, что есть лучшие кандидатуры, мы все равно будем продолжать трудиться на благо жителей города… Плакать не будем точно", — сказал Америкс журналистам.

На вопрос о том, перестанут ли сотрудничать "Согласие" и "Честь служить Риге" в случае поражения на выборах, он ответил отрицательно.

"Отложим все интриги в сторону. Мы работали вместе два созыва. Если у нас будет большинство голосов, то я останусь вице-мэром, а Ушаков — мэром. Если мы проиграем, то останемся вместе в оппозиции", — пояснил Америкс.

Явка улучшилась

Мотоцикл полиции Латвии. Архивное фото
© Flickr / Valsts policija
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На этих выборах избиратели продемонстрировали более высокую активность, чем четыре года назад, в июне 2013 года. Правда, в первые часы работы участков, открывшихся в 7.00, явка была низкой: за первый час, по данным ЦИК, проголосовал примерно 1% избирателей.

"Думаю, что в течение дня еще все поменяется. На такие результаты явки утром могли повлиять и транспорт, и местные традиции, и погода", — сказал глава ЦИК Латвии Арнис Цимдарс.

Действительно, к середине дня люди начали голосовать активнее: к полудню явка составила порядка 27%, к 16.00 превысила 33%, а на 20.00 уже проголосовали почти 47% от общего числа избирателей, при том, что в 2013 году в выборах в целом приняли участие 45,99%.

В итоге после обработки данных со всех 955 участков по стране ЦИК сообщил, что явка избирателей составила 50,44%, или около 728 тысяч человек. В целом право голоса в Латвии имеют, по данным комиссии, около 1,444 миллиона жителей.

Мальчик смотрит телевизор. Архивное фото
© Fotolia / Freer
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Наиболее активно голосование шло в Риге: здесь явка составила 58,81% избирателей. В Видземе проголосовали 49,53%, в Курземе — 47,43%, в Латгале — 45,47%, а в Земгале — 43,31%.

Участвовать в выборах органов самоуправления могут граждане Латвии и других стран-участниц Евросоюза в возрасте от 18 лет, имеющие право голоса. Гражданам ЕС для участия в выборах органов самоуправления Латвии необходимо за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.

В выборах не могут принимать участие 16% населения страны — так называемые неграждане. Это бывшие граждане СССР, которые после обретения Латвией независимости остались в стране, но чьи предки не жили на территории республики до 1940 года. Неграждане являются постоянными жителями Латвии, но лишены ряда прав — в частности, права участвовать в выборах. В настоящий момент в республике проживает около 250 тысяч неграждан.

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