СМИ: в Лондоне мужчина бросал в террористов предметы, чтобы спасти прохожих

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Очевидец терактов в Лондоне рассказал Би-би-си, как в попытке спасти невинных прохожих бросал пивные стаканы, бутылки и барные стулья в вооруженных ножами террористов, напавших на пабы у Лондонского моста.

Как сообщается, Жерар возвращался из лондонского паба в Боро, когда увидел троих террористов, вооруженных ножами.

"Они побежали по дороге, я закричал: "Бегите все, они террористы, они всех режут". Я побежал за ними. Они забежали в одно из заведений, ранили крупного мужчину. Они забегали во все бары, во все пабы. Они всех резали", — рассказал Жерар.

"Я бросал в них бутылки, стаканы, стулья. Я пытался спасти как можно больше людей. Но я был беззащитен. Если бы я упал, они бы убили меня," — заявил мужчина в эфире телеканала.

"Я знаю, что это было глупо, но я пытался спасти человеческие жизни", — признался он.

Между тем, полиция Лондона опубликовала инструкцию по действиям в случае теракта "Бегите! Прячьтесь! Сообщайте!", призвав граждан как можно скорее покидать небезопасные места. "Бегите в безопасное место. Это лучше, чем жертвовать собой или вести переговоры. Если некуда бежать, то прячьтесь", — говорится в обращении.

Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения. Полиция подтвердила гибель двух человек, как минимум 20 пострадавших были доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

За развитием событий следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>