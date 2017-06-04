СМИ: в Лондоне мужчина бросал в террористов предметы, чтобы спасти прохожих

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Очевидец терактов в Лондоне рассказал Би-би-си, как в попытке спасти невинных прохожих бросал пивные стаканы, бутылки и барные стулья в вооруженных ножами террористов, напавших на пабы у Лондонского моста.
"Они побежали по дороге, я закричал: "Бегите все, они террористы, они всех режут". Я побежал за ними. Они забежали в одно из заведений, ранили крупного мужчину. Они забегали во все бары, во все пабы. Они всех резали", — рассказал Жерар.
"Я бросал в них бутылки, стаканы, стулья. Я пытался спасти как можно больше людей. Но я был беззащитен. Если бы я упал, они бы убили меня," — заявил мужчина в эфире телеканала.
"Я знаю, что это было глупо, но я пытался спасти человеческие жизни", — признался он.
Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения. Полиция подтвердила гибель двух человек, как минимум 20 пострадавших были доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.
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