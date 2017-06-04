Посольство проверяет данные о российском гражданстве пострадавших в Баварии

БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Посольство России в Германии проверяет информацию о российском гражданстве у пострадавших в лагере для беженцев в Баварии, заявил пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин.

Он сообщил, что посольство России в Берлине и российское генконсульство в Мюнхене по оперативным каналам проинформированы о трагическом инциденте в лагере для беженцев неподалеку от Регенсбурга.

"В настоящий момент в контакте с местными правоохранительными органами проверяется информация о наличии у пострадавших российского гражданства. Информация полиции о российском происхождении пострадавших требует подтверждения", — сообщил Микерин журналистам.

Местные СМИ ранее сообщили, что мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России в лагере для беженцев в Баварии, его мать получила ранения, нападавший был застрелен. Полиция Баварии подтвердила, что афганский гражданин убил пятилетнего ребенка, его мать-россиянка получила ранения, второй ребенок не пострадал.